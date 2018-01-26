Konyalı duyarlı vatandaşlar, belediyeye ait hayvan barınağında yaşanan olumsuz şartları görüntüleyip Ulusal Kanal whatsaap ihbar hattına gönderdi. İşte yürek burkan o görüntüler...

Yerde yatan ölü yavru köpekler.. Kaç gün önce öldüğü de belirsiz. Barınaktaki hijyen koşulları da kötü. Bu iddianın sahipleri Konyalı birkaç hayvansever.



Hayvanseverler Konya Belediyesi'ne ait barınağı görüntüledi.



Ulusal Kanal whatsaap ihbar hattına gönderilen görüntülerde en çok dikkat çeken ise ölü bir yavru köpek.



Videoyu çekenler yavru köpeğin günlerdir öylece beklediğini iddia ediyor. Hayvanseverlere göre barınağın temizlik şartları da çok kötü.



İddialara yanıt da barınak görevlisi veteriner hekimden geldi. Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan görevli, "Tüm kafesler dolu. Yeni kafeslerin yapılmasını bekliyoruz. Görünütlerdekiler birikinti dışkı veya idrar değil, eriyen karın oluşturduğu çamur. Görüntüler kontrol ve temizlikten önce veya o sırada çekilmiş, genel durum kesinlikle bu değil." dedi.







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