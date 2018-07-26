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Hazar Gölü tatilcilerin gözdesi oldu

Elazığ'daki Hazar Gölü doğu illerinde yaşayan tatilcilerin gözdesi oldu. Kendine has doğası, kamp alanları ve tesisleriyle bu tektonik göl Ege Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Hazar Gölü tatilcilerin gözdesi oldu

Ziyaretçilerine "Ne Ege ne de Akdeniz sahillerine değişirim" dedirten bu yer, Hazar Gölü…

Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki göl, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Çünkü bu tektonik göl onlara, kendine has doğası, kamp alanları ve tesisleriyle doğal tatil imkanı sunuyor.  

Hazar Gölü, 22 kilometre uzunluk ve 6 kilometre genişliğe sahip. Türkiye’nin en derin göllerinden biri. Mavinin ve yeşilin her tonunu barındırıyor. Bu da ziyaretçiler için görsel şölen demek oluyor.

Yaz boyunca sıcak hava da serinlemek için geleni de oluyor, balayı için seçeni de. Kısaca, bu doğa harikası gölde dinlenmek için sebep çok.

İşletmeci Mehmet Bahçeci, yapılan tanıtımlarla gölün her geçen yıl daha fazla turist çekmeye başladığını söyledi. Üstelik konaklamalı...

Serin, berrak suyu, tertemiz plajı, "anlatılmaz ama yaşanır" doğasıyla Hazar Gölü, misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

ulusal.com.tr 

Etiketler; #hazar #gol
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