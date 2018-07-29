En çok zararı bölge halkına veren bölücü terör örgütü PKK, her sıkıştığında vatandaşı hedef alıyor. Siirt'te besicilik yapan Mehmet Reşit Hazar da onlardan biri. TSK ve devlete güvenen Hazar yaşadıklarını anlattı "Kimse PKK'ya boğun eğmesin" dedi.

Kendi PKK'lıların saldırısına uğradı, akrabalarından bazıları şehit oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan halka güven verdi. Bu sayede bölücü terör örgütü PKK'nın hedef aldığı sivil halk PKK'ya boyun eğmiyor.





Besicilik yapan Mehmet Reşit Hazar, 2 yıl önce teröristler tarafından saldırıya uğradı.



Kürt halkı için varolduklarını iddia eden PKK'lılar, Hazar'ın koyunları gasp etmek istemişti. İzin vermeyenince de saldıraya uğradı.



2 yılda tam 7 kez ameliyat oldu... 8 çocuk babası Hazar, vucüdunda hâlâ olayın izlerini taşıyor.



Teröristlere verecekleri bir şey olmadığını söyleyen Hazar, PKK'lılardan kormadığını söyledi.



ulusal.com.tr



