Sivas'a yıldırım düştü, Yozgat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, Kırklareli'de tarım arazilerini su bastı. Haziran ayının ortasında havalar iyice şaşırdı. Meteoroloji, 23'ü kuvvetli 56 il için yağış uyarısı yaptı.

Kırklareli'de sel, Yozgat'ta dolu, Sivas'ta yıldırım.



Yaz ayındayız ama hava bir sıcak bir soğuk. Ani ısı değişimi beraberinde sağanak getirdi.



Kırklareli Keskin ilçesindeki sel, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara neden oldu.



Yine Yozgat'ta 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.



15 bin dekar buğday ile arpa, 15 bin dekar da nohut ve mercimek zarar gördü.



Sivas'ta bu kez Suşehri ilçesinde yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı.



Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Tekirdağ'ın Saray İlçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi sakinleri her yağıştan sonra yaşanan su taşkınlarından dertli.



Hafta boyunca etkili olan yağmur sonrası Büyükyoncalı dereleri yine taştı. Esnafında maddi hasarlar oluştu.



Vatandaşlar sürekli derelerin ıslahı konusunda yetkilileri uyarmasına rağmen çözüm bulunmamış.



20 25 Milyar zararı olduğunu söyleyen fırın sahibi Orhan Şahin, insanlar mı ölmeli diyerek dere yatağı için çözüm istedi.



Vatandaşlar her yağan yağmurda bu felaketin yaşandığına dikkat çekti.