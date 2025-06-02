Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı

Yaz mevsimine girilmiş olmasına rağmen, Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, 3 Haziran’da Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Yetkililer, sel, su baskını ve ani hava değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.