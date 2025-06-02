Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı

Haziran ayıyla birlikte sıcaklıklar artsa da yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Haziran Salı günü için 20 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 1

Yaz mevsimine girilmiş olmasına rağmen, Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, 3 Haziran’da Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Yetkililer, sel, su baskını ve ani hava değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 2

3 haziran salı günü sağanak yağış beklenen 20 şehir şöyle:

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 3


Hakkari

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 4

Van

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 5

Muş

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 6

Bingöl

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 7

Tunceli

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 8

Iğdır

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 9

Ağrı

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 10

Kars

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 11

Ardahan

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 12

Artvin

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 13

Rize

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 14

Trabzon

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 15

Erzurum

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 16

Erzincan

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 17

Bayburt

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 18

Giresun

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 19

Gümüşhane

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 20

Ordu

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 21

Sivas

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Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı - Resim: 22

Sağanak yağış uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşların gün içinde güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri öneriliyor.

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