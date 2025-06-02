Haziran geldi ama yağış bitmedi: Meteoroloji yarın için 20 şehri uyardı
Haziran ayıyla birlikte sıcaklıklar artsa da yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Haziran Salı günü için 20 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
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Yaz mevsimine girilmiş olmasına rağmen, Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, 3 Haziran’da Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Yetkililer, sel, su baskını ve ani hava değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
3 haziran salı günü sağanak yağış beklenen 20 şehir şöyle:
Hakkari
Van
Muş
Bingöl
Tunceli
Iğdır
Ağrı
Kars
Ardahan
Artvin
Rize
Trabzon
Erzurum
Erzincan
Bayburt
Giresun
Gümüşhane
Ordu
Sivas
Sağanak yağış uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşların gün içinde güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri öneriliyor.