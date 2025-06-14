Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!

Yapılan son tahminlere göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. MGM, bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.