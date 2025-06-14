Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!

Haziran ayının ortasına gelinmesine rağmen yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Haziran Pazartesi günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyrettiği bu günlerde, plan yapan vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 2

Yapılan son tahminlere göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. MGM, bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 3

Yağış beklenen 14 il şöyle:

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 4

Bartın

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 5

Karabük

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 6

Kastamonu

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 7

Sinop

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 8

Samsun

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 9

Ordu

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 10

Giresun

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 11

Trabzon

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 12

Rize

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 13

Artvin

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 14

Ardahan

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 15

Kars

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 16

Ağrı

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 17

Iğdır

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Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 18

Meteoroloji yetkilileri, bu şehirlerde yaşayanların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlardan, özellikle sabah ve akşam saatlerinde meydana gelebilecek ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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