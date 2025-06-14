Haziran ortasında 14 şehre sağanak uyarısı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!
Haziran ayının ortasına gelinmesine rağmen yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Haziran Pazartesi günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyrettiği bu günlerde, plan yapan vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
Yapılan son tahminlere göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. MGM, bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yağış beklenen 14 il şöyle:
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır
Meteoroloji yetkilileri, bu şehirlerde yaşayanların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlardan, özellikle sabah ve akşam saatlerinde meydana gelebilecek ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.