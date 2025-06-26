Haziranın en sıcak günleri kapıda: Temmuz için ‘fena yakacak’ uyarısı geldi!

Şahin’in paylaştığı sinoptik yüzey haritasına göre, Türkiye ve Doğu Akdeniz genelinde etkili olan geniş bir yüksek basınç alanı, ısı kubbesi etkisi yaratıyor. Bu sistem, alçalan ve ısınan havanın bulut oluşumunu engellemesi nedeniyle güneş ışınlarının doğrudan yeryüzüne ulaşmasına neden oluyor. Bu da sıcaklıkların normalin çok üzerine çıkmasına yol açıyor.