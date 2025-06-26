Haziranın en sıcak günleri kapıda: Temmuz için ‘fena yakacak’ uyarısı geldi!
Meteoroloji Kıdemli Uzmanı Murat Şahin, Türkiye’nin Haziran ayının en kavurucu günlerine girdiğini belirterek vatandaşları uyardı: “Bugün ve yarın hava sıcaklıkları 40 dereceye dayanacak.” Bilimsel verilere dayanan açıklamalara göre, esas tehlike ise Temmuz ayında.
Türkiye, Haziran ayının son günlerinde adeta kavruluyor. Emekli Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Murat Şahin’in açıklamalarına göre, “Haziran’ın en sıcak günleri bugün ve yarın yaşanacak.”
Ekonomim' göre, sıcaklıkların öğle saatlerinde 35 ila 40°C arasında seyredeceğini belirten Şahin, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının kaynağı Kuzey Afrika. Sabah saatlerinde dahi Ankara’da 28°C, İstanbul’da 26°C, serin havasıyla bilinen Erzurum’da ise 20°C ölçüldü. Günün ilerleyen saatlerinde bu değerlerin çok daha yukarılara tırmanması bekleniyor.
Şahin’in paylaştığı sinoptik yüzey haritasına göre, Türkiye ve Doğu Akdeniz genelinde etkili olan geniş bir yüksek basınç alanı, ısı kubbesi etkisi yaratıyor. Bu sistem, alçalan ve ısınan havanın bulut oluşumunu engellemesi nedeniyle güneş ışınlarının doğrudan yeryüzüne ulaşmasına neden oluyor. Bu da sıcaklıkların normalin çok üzerine çıkmasına yol açıyor.
Meteorologlar için kritik bir gösterge olan 850 hPa sıcaklık haritasına göre, Türkiye’nin büyük bölümü 20°C izoterm sınırında. Güney kesimlerde bu değer 25°C’ye yaklaşıyor. Bu seviyelerdeki sıcaklık, yüzeyde 35-40°C hatta bazı bölgelerde üzeri anlamına geliyor.
Şahin, haritalara dayandırdığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Haziran ayının en sıcak günleri bugün yarın yaşanacak... Hava sıcaklığı 35-40 derece civarında öğle saatlerinde.”
Uzmanlar, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Güneş çarpması, baş dönmesi, tansiyon düşmesi ve benzeri sıcak hava kaynaklı sağlık sorunlarına karşı özellikle risk grubundakilerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Bol su tüketimi, şapka ve güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önem taşıyor.
Şahin’in açıklamalarına göre, haritalarda görülen ve kuzeyden İskandinavya üzerinden gelen serin hava dalgası hafta sonu yurda ulaşacak. Bu geçici hava hareketiyle birlikte sıcaklıklarda birkaç derecelik bir düşüş yaşanacak. Ancak uzmanlara göre bu sadece kısa süreli bir “nefes alma” imkânı sunacak.
Murat Şahin’in değerlendirmesindeki en çarpıcı uyarı ise Temmuz ayına yönelik:
“Temmuz ise fena sıcak.”
Mevcut sıcaklıkları aratacak daha güçlü sıcak hava dalgalarının yolda olduğu belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşların sadece bu hafta değil, yaz boyunca dikkatli olması gerekiyor.
3 GÜNLÜK HAVA DURUMU ÖZETİ
Çarşamba – Perşembe: Haziran ayının en sıcak günleri. Termometreler 40°C’ye ulaşacak.
Hafta Sonu: Balkanlar üzerinden gelen serin hava ile sıcaklıklar geçici olarak düşecek.
Temmuz Ayı: Yeni ve daha etkili sıcak hava dalgalarına karşı hazırlıklı olunması isteniyor.