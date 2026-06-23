Haziran'ın ortasında karla mücadele! Dev kütleleri eritmek için ekipler devrede

Türkiye’nin batısında sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Hakkari’den gelen görüntüler adeta kış aylarını aratmadı. Hakkari'de yaz mevsiminin ortasına gelinmesine rağmen, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri, iş makinelerinin ilerlemesini zorlaştırıyor.

İŞ MAKİNELERİ 3 METRELİK KAR KÜTLELERİNE KARŞI

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Kavaklı köyünün mezra ve yayla yollarını yeniden ulaşıma açabilmek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgede sert kış şartlarından kalan ve yüksekliği yer yer yaklaşık 3 metreyi bulan kar birikintileri nedeniyle harekete geçen ekipler, adeta zamanla yarışıyor.

Zorlu doğa şartlarına ve dik yamaçlara meydan okuyan karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle dev kar kütlelerini temizleyerek yolları ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

YAYLA YOLLARINI AÇMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Yürütülen bu yoğun çalışmaların temel amacı, hayvancılıkla geçinen bölge halkının yaylalara güvenli bir şekilde çıkabilmesini sağlamak olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde kalın kar örtüsünün etkisini hâlâ sürdürdüğünü belirterek, bu yolları kullanacak vatandaşların ulaşım konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, zorlu coğrafyadaki karla mücadele çalışmalarının, yollar tamamen ulaşıma açılana ve güvenli geçiş sağlanana kadar aralisiz bir şekilde devam edeceği bildirildi.