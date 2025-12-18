Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek

BEDAŞ’ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul’un bazı ilçe ve mahallelerinde yarın (19 Aralık Cuma) saatler sürecek elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlayacağı ve sona ereceği saatler ilçe ilçe duyuruldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 1

İstanbul'da 19 Aralık Cuma günü, birçok ilçede bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Bazı ilçelerde kesintilerin süresi 8 saate kadar ulaşacak. Etkilenecek ilçe ve mahallelerin listesi açıklandı.

Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 2
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 3
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 4
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 5
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 6
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 7
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 8
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 9
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 10
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 11
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 12
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 13
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 14
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 15
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 16
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 17
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 18
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 19
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 20
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 21
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 22
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 23
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 24
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 25
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 26
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 27
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 28
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 29
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 30
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 31
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 32
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 33
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 34
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 35
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 36
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 37
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 38
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 39
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 40
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 41
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 42
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 43
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 44
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 45
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 46
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 47
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 48
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 49
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 50
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 51
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 52
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 53
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 54
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 55
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 56
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 57
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 58
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 59
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 60
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 61
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 62
Hazı
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 64
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 65
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 66
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 67
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 68
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 69
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 70
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 71
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 72
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 73
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 74
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 75
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 76
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 77
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 78
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 79
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 80
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 81
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 82
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 83
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 84
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 85
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 86
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 87
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 88
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 89
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 90
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 91
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 92
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 93
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 94
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 95
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 96
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 97
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 98
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 99
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 100
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 101
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 102
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 103
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 104
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 105
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 106
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 107
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 108
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 109
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 110
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 111
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 112
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 113
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 114
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 115
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 116
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 117
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 118
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 119
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 120
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 121
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 122
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 123
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 124
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 125
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 126
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 127
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 128
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 129
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 130
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 131
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 132
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 133
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 134
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 135
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 136
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 137
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 138
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 139
Hazırlıksız yakalanmayın: Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek - Resim: 140
