HDP Esenyurt İlçe Başkanı Mahkum Edildi

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin yargılanan iki sanıktan Ercan Sağlam'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.



İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile sanıkların avukatları katıldı.



Tutuksuz sanık Dilan Kılıç Karakoyun ise Ses ve Görüntü Bilişim sistemi ile duruşmaya bağlandı.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ercan Sağlam'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken Dilan Kılıç'ın beraatine karar verdi.