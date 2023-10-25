HDP İlçe Başkanı ve DBP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi Tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ildeki PKK/KCK operasyonunda HDP İlçe Başkanı ve DBP Genel Merkez Meclis Üyesi dahil 4 kişi tutuklandı.

HDP İlçe Başkanı ve DBP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi Tutuklandı
Son Güncelleme:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda gözaltına alınarak dün ve bugün adliyeye sevk edilen 13 kişiden 9 şüpheli şahıs örgüt propagandası yaptıkları sebebiyle 5’i adli kontrol şartıyla 4’ü ise mahkemeden serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan ve aralarında Marmaraereğlisi HDP İlçe Başkanının, DBP Genel Merkez Parti Meclis Üyesinin de bulunduğu diğer 4 şüpheli ise sevk edildikleri adli mercilerce, DBP Genel Merkez Meclis Üyesi A.G., Marmaraereğlisi HDP İlçe Başkanı R.U. ile diğer şüpheliler C.Y. ve Ş.A. olmak üzere 4 şahıs silahlı terör örgütü kurma yönetme ve üye olma ile devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmadan dolayı tutuklandı.

Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan'dan Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'e Hamas Cevabı! Hakan Fidan'dan Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'e Hamas Cevabı! 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz...