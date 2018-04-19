'Nuh'un Gemisi'nin yeri kanıtlandı'
'Nuh'un Gemisi'nin yeri kanıtlandı'
İşte yıl sonu dolar tahmini
İşte yıl sonu dolar tahmini
Erken seçimle ilgili flaş gelişme: Bu akşam ve yarın...
Erken seçimle ilgili flaş gelişme: Bu akşam ve yarın...
ÖSYM alınan kararı duyurdu
ÖSYM alınan kararı duyurdu

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliği düşürüldü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü.

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliği düşürüldü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda, Baydemir ve Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #selma ırmak #osman baydemir #hdp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.