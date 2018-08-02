banner982
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı

Hedef 5 Milyon turist

"Hoşgörü kenti" Mardin, turizmde zirveyi gördü. 8 ayda şehri 1 milyondan fazla turist ziyaret etti. Bölgenin terörden temizlenmesi turizme yaradı.

Hedef 5 Milyon turist

Birçok farklı kültür ve dine ev sahipliği yapan Mardin turizmde cazibe merkezi olmaya başladı.

Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden olan kent, camileri, medreseleri, kiliseleri ve dar sokaklarıyla adından söz ettiriyor.

Taşın oya gibi işlendiği evleriyle bu hoşgörü şehri, 8 ayda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı.

Mardin'de turizmin artmasının en büyük sebebi bölgenin terörden temizlenmesi olarak gösteriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde bölgede turizm hareketlendi.

Yıl sonuna kadar turist sayısının 2 milyona ulaşması bekleniyor. Hedef ise 2023 yılında 5 milyon turiste ulaşmak.

Etiketler; #mardin #turist
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.