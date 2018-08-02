"Hoşgörü kenti" Mardin, turizmde zirveyi gördü. 8 ayda şehri 1 milyondan fazla turist ziyaret etti. Bölgenin terörden temizlenmesi turizme yaradı.

Birçok farklı kültür ve dine ev sahipliği yapan Mardin turizmde cazibe merkezi olmaya başladı.



Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden olan kent, camileri, medreseleri, kiliseleri ve dar sokaklarıyla adından söz ettiriyor.



Taşın oya gibi işlendiği evleriyle bu hoşgörü şehri, 8 ayda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı.



Mardin'de turizmin artmasının en büyük sebebi bölgenin terörden temizlenmesi olarak gösteriliyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde bölgede turizm hareketlendi.



Yıl sonuna kadar turist sayısının 2 milyona ulaşması bekleniyor. Hedef ise 2023 yılında 5 milyon turiste ulaşmak.