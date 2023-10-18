HEDEP Milletvekili Bozdağ Hakkında Fezleke Bakanlığa Gönderildi

Ağrı HEDEP Milletvekili Heval Bozdağ'ın teröristlerle bağlantısı araştırılıyor.



Ağrı'da geçen hafta sınır ötesine geçmek üzereyken iki PKK'lı yakalanmıştı. Teröristleri Ağrı’ya götüren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı HEDEP milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu öğrenilmişti.



PKK'lıları milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin götürdüğü tespit edilmişti.



Soruşturma kapsamında, Heval Bozdağ hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçu nedeniyle oluşturulan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.



