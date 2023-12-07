Helenistik Dönem'e Ait Heykel Muğla Antik Kentte Bulundu



2 bin 175 yıl öncesine ait "Dans Eden Musa" heykeli günyüzüne çıkarıldı.



Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Helenistik Dönem'e ait bir heykel bulundu.



Yılın 12 ayı kazı çalışmaları yapılan antik kentte Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerini barındıran önemli eserler bulunuyor.



"Dans Eden Musa"nın, Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma Dönemi kopyalarının bilindiğine dikkati çekildi.



Heykel, yapılacak çalışmaların ardından Muğla Müzesi'nde sergilenecek.



