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Helin Palandöken cinayeti ile ilgili flaş gelişme

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.

Helin Palandöken cinayeti ile ilgili flaş gelişme

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #helin palandöken #dava #karar
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