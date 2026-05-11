Hem ehliyetsiz hem sabıkalı! 18 yaşındaki sürücü ekmek parasındaki işçiyi ezdi

İstanbul Sarıyer’de öğle saatlerinde meydana gelen feci kaza, ehliyetsiz araç kullanımının ve dikkatsizliğin acı faturasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Maden Mahallesi’nde saat 13.50 sıralarında gerçekleşen olayda, Emre U. (18) idaresindeki 59 AJC 567 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dükkan inşaatında çalışan Türkmenistan uyruklu Arslan Orazmammedov’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın altında kalan talihsiz işçi, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Olay sonrası yapılan incelemelerde, direksiyon başındaki Emre U.’nun sadece ehliyetsiz olduğu değil, aynı zamanda emniyet kayıtlarında "açıktan hırsızlık" suçundan iki ayrı sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan genç sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

İnşaat işçisinin kamyonetin altında kalarak ezildiği o korkunç anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin seyir halindeyken yol kenarında kendi işiyle meşgul olan Orazmammedov’a hızla çarptığı ve işçinin kaçacak yer bulamadığı net bir şekilde görülüyor. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Orazmammedov’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

işçi trafik kazası
