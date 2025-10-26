Hem kar hem fırtına hem sel uyarısı! MGM'den 26 Ekim için kritik uyarılar: O bölgelerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Ekim 2025 Pazar günü için son hava tahminleri yayınlandı; yurdun kuzeydoğusunda sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalırken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksekleri karla tanışacak. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu için ise kuvvetli yağış alarmı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 26 Ekim 2025 Pazar gününe ilişkin yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olması öngörülüyor.
Tahminler, Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceğine işaret ediyor.
Bu bölgelere ek olarak Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor.
MGM, belirli bölgeler için önemli uyarılarda bulundu.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Hava sıcaklıklarında ise bölgesel farklılıklar gözlenecek. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA:
Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C: Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C: Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı bulutlu
EGE:
Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 25°C: Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C: Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 22°C: Parçalı bulutlu
AKDENİZ:
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 25°C: Parçalı bulutlu
HATAY °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU:
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU:
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı, kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
ERZURUM °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C: Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C: Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 23°C: Parçalı bulutlu