Hem kar hem fırtına hem sel uyarısı! MGM'den 26 Ekim için kritik uyarılar: O bölgelerde yaşayanlar dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı