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Hem kaydılar hem eğlendiler

Tatili fırsat bilenler, Tunceli'deki kayak merkezine akın etti. Özellikle de öğrenciler bir dönemin yorgunluğunu attı

Hem kaydılar hem eğlendiler

Kaydılar, teleferiğe bindiler... Eğlencenin tadına sonuna kadar vardılar.

Burası Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki kayak merkezi.

Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aştı... Kayk merkezi, okul tatilyle birlikte doldu taştı. Tunceli başta olmak üzere, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve İstanbul'dan çok sayıda tatilci kayak merkezine gitti.

Burayı tercih edenler Munzur Dağları'nın eşsiz manzarası karşısında kayak yapma imkanı buluyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tunceli
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