Dünyanın en yüksekten dökülen ikinci şelalesi unvanına sahip Kapuzbaşı Şelaleleri, turist akınına uğruyor. Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki şelaleler, bunaltan sıcaklarda da serinletiyor.

Doğal klima görevi görüyor. Hem serinletiyor hem de eşsiz manzarasıyla huzur veriyor.



Kapuzbaşı Şelaleleri, Uganda’daki Victoria çağlayanından sonra dünyanın en yüksekten dökülen ikinci şelalesi… Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki şelaleler, Türkiye’nin önemli doğa cennetleri arasında yer alıyor.



500 metrelik alan içerisinde 7 ayrı şelaleden oluşuyor. 'Tepe' adlı blok kayadan çıkan şelalelerin beşi tepenin doğusunda, ikisi güneyinde bulunuyor.



Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikteki şelaleler, yaz aylarında normal sıcaklıkların en az 5-6 derece altında seyrediyor. Debisi yaz aylarında saniyede 27 bin 500 litreye ulaşıyor.



Bunaltan sıcaklar da şelaleler, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şelalenin döküldüğü noktada buz gibi suda serinliyorlar. Suyun soğukluğu nedeniyle, çıplak ayakla uzun süreli yürümek pek mümkün olmuyor.



Çağlayan suyun sesi ve süt beyaz rengi de doğanın görkemli görüntüsünü gözler önüne seriyor. Bu da ziyaretçilere ‘serinlemek bahane, manzarası ile huzur bulmak şahane’ dedirtiyor.



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