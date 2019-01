Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu öğrencileri, zeytinyağı, peynir ve bal gibi gıda ürünlerini kendileri üreterek daha şimdiden iş deneyimi kazanıyor. Çine Meslek Yüksekokulu, Türkiye'de 25 farklı ürün için üretim iznine sahip ilk meslek yüksekokulu olma ünvanını elinde tutuyor.

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu öğrencileri, hem teorik eğitim alıyor, hem de zeytinyağı, süt ürünleri, bal ve reçel gibi gıdaları hijyenik koşullarda üretiyor. Üretimin her aşamasında deneyim kazanıyor. Böylece gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu deneyimli mezunlar haline geliyorlar.



Çine Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Ali Kemali Özuğur, öğrencilerin üretimin her aşamasında deneyim kazanarak mezun olmalarını amaçlıyor.



Özuğur, 25 farklı ürünün üretim iznine sahip olduklarını vurguladı.



Öğrenciler, öğrendiklerinin teoride kalmayıp üretime dönüşmesinden son derece memnun. Üstelik yerli ve milli gıda üretiyorlar.



Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda stand açtı. Doğal ve hijyenik koşullarda üretilen zeytinyağı, erişte, süt ürünleri, bal ve reçeller, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Hem fiyatı, hem de kalitesi piyasayı kıskandıracak düzeyde.





