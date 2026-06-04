Hemzemin geçitte dehşet! Yolcu treninin çarptığı kadın ağır yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki hemzemin geçitte, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin çarptığı Gülizar K. ağır yaralandı.
Olay, İncirliova ilçesine bağlı Sandıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, Denizli-İzmir güzergahında seferini gerçekleştiren yolcu treni, bölgedeki hemzemin geçit üzerinde bulunan Gülizar K. isimli kadına çarptı.
Çevredeki vatandaşların kazayı durumu yetkililere bildirmesinin ardından, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık görevlileri, trenin çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan Gülizar K.'ye ilk tıbbi müdahaleyi kaza mahalinde gerçekleştirdi.
Olay yerindeki acil müdahalenin ardından yaralı kadın, bekleyen ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazanın oluş şeklini ve kesin nedenini aydınlatmak amacıyla olayla ilgili yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor.