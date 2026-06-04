Hemzemin geçitte dehşet! Yolcu treninin çarptığı kadın ağır yaralandı

Olay yerindeki acil müdahalenin ardından yaralı kadın, bekleyen ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazanın oluş şeklini ve kesin nedenini aydınlatmak amacıyla olayla ilgili yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor.