Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Tren kamyona çarptı

Sivas yönünden gelen yük treni, Karapınar mevkisindeki hemzemin geçitte Akif Karataş (54) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Karataş, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.