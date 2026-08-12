Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Tren kamyona çarptı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Sivas yönünden gelen yük treni, Karapınar mevkisindeki hemzemin geçitte Akif Karataş (54) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Karataş, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı