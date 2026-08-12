Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Tren kamyona çarptı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hemzemin geçitte korku dolu anlar! Tren kamyona çarptı
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Sivas yönünden gelen yük treni, Karapınar mevkisindeki hemzemin geçitte Akif Karataş (54) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Karataş, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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