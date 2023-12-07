HERFED'den Alevilere Çağrı: 10 Aralık Mitingine Katılmayın!

Aralarında PKK teröristlerinin resimlerini şubelerine asan, Lozan antlaşmasının iptal edilmesi için bölücü güçlerin yaptığı kampanyanın imzacılarından olan Demokratik Alevi Dernekleri ve Cem Vakfı'nın da olduğu çeşitli örgütler PKK'nın siyasi kolu olmakla suçlanarak Anayasa Mahkemesinde kapatılma talepli davası süren HDP'nin yerine kurulan HEDEP'in de desteklediği bir mitingi 10 Aralık tarihinde düzenleyecekleri açıklamışlardı.

Alevi inanç toplumunda büyük tepki yaratmasına rağmen Cem Vakfı da bu mitingin düzenleyicileri arasında yer almaktan geri adım atmadı. Çeşitli kaynaklardan sitemize ulaşan bilgilere göre, Genel Başkan Prof. Dr. İzzettin Doğan PKK teröristlerinin resimlerini şubelerine asan DAD ile birlikte miting düzenlenmesine tepki gösteren dedelere ve şube başkanlarına rağmen Cem Vakfı'nın katılımında ısrarcı. Aleviliğin kurucu önceri, Hünkâr Hacı Bektaş Velî evlatlarından Timurcan Ulusoy'un açıklamasının ardından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu da Alevi Canları 10 Aralık mitingine katılmamaya çağırdı. İşte,Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nun o açıklaması:

"10 Aralık Mitingi'ne Katılmayın"

Yüreği Hz. Muhammed, Hz. Ali ve 12 İmam sevgisiyle çarpan; vatana, cumhuriyet değerlerine ve Atatürk devrimlerine bağlı Alevi-Bektaşi canlarımız başta olmak üzere Türk milletine çağrımızdır: Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Cem Vakfı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin 10 Aralık'ta İstanbul Kadıköy'de terör örgütü PKK'nın Alevi-Bektaşi camiasına sızma aygıtı olan "Demokratik Alevi Dernekleri (DAD)" isimli oluşumla birlikte, “Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye” adıyla düzenleyeceği mitinge katılmayınız. * Bölücü terör örgütü PKK'nın açık bir uzantısı olan ve bunu hiçbir zaman reddetmeyen Demokratik Alevi Dernekleri isimli oluşum Hz. Muhammed, Hz. Ali ve 12 İmam'ı inkâr etmektedir. Emperyalist merkezlerin Aleviliği İslam'ın dışında tanımladığı "Alisiz Alevilik" olarak ifade edilen projenin savunucularındandır. * DAD isimli oluşum hiçbir ikiliğin giremediği cemevlerimize ve buluşma alanlarımıza Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütünün kimi elebaşlarının fotoğraflarını asarak faaliyet yürütmektedir. Temsilcilerinin PKK elebaşına özgürlük talep etmek dahil terör örgütü yörüngesinde pek çok açıklaması bulunmaktadır. * DAD isimli oluşum Alevi-Bektaşi toplumumuzun can-ı gönülden bağlı olduğu cumhuriyet rejimine karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşmandır. Söylem ve eylemleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırıdır. Horasan Erenleri Federasyonu (HERFED) olarak tüm vatandaşlarımızı DAD gibi kışkırtıcılardan, onu meşrulaştırmaya çalışanlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Kürt yurttaşlarımızı koruyormuş gibi görünen ancak gerçekte öyle olmayan DAD isimli terör örgütü destekçisiyle birlikte sözde laiklik ve demokrasi mitingi düzenleyen yukarıdaki Alevi-Bektaşi kuruluşlarını şiddetle kınıyoruz. DAD'ı çok iyi tanımalarına rağmen, onu ikinci kere sırtına alan Alevi-Bektaşi kuruluşlarını son kez büyük yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde kuruluşlarına ve alınlarına sürdükleri lekeyi temizleyemeceklerini duyduğumuz sorumluluk gereği Hakk'ın ve halkın huzurunda bildiriyoruz. Horasan Erenleri Federasyonu, bilcümle erenlerin rehberliğinde, Atatürk'ün izinde, Hak-Muhammed-Ali yolundadır. Alevi-Bektaşi süreğini Türkiye Cumhuriyeti karşıtı planlara alet etmek isteyenlerin karşısına fikri ve hukuki mücadeleden şaşmadan dikilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: https://www.alevihaberler.com.tr/haber/herfedden-alevi-canlara-cagri-10-aralik-