Herkes onu arıyordu! Kayıp sanılan adam evinde uyurken bulundu

Elazığ'da bir apartman dairesinden yayılan ağır koku ve içerideki kişiye ulaşılamaması üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin itfaiye merdiveniyle açık pencereden içeri girmeye çalıştığı sırada uyanan şahsın derin bir uykuda olduğu anlaşıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Herkes onu arıyordu! Kayıp sanılan adam evinde uyurken bulundu
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Olay, Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, bir daireden çevreye yayılan koku üzerine komşularının kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içerideki şahıstan hiçbir tepki alınamaması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE MERDİVENLE AÇIK PENCEREYE YÖNELDİ

Bölgeye intikal eden ekipler, kapalı olan kapı nedeniyle dışarıdan müdahale başlattı. İtfaiye görevlileri, itfaiye aracının merdivenini kullanarak dairenin açık bulunan camından içeri girmek için harekete geçti. Ekiplerin camdan içeri girmeye çalıştığı esnada, içeride bulunan ve sesleri duymayan şahıs uykusundan uyandı.

Şahsın uyanıp ekiplerle iletişim kurmasıyla birlikte olay netlik kazandı. Dairede herhangi bir adli vaka veya sağlık sorunu yaşanmadığı belirlenirken, apartman sakinlerini endişelendiren o kokunun sebebinin evde beslenen köpek ve birikmiş çöpler olduğu tespit edildi.

Evde ve şahıs üzerinde yapılan gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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