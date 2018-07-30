İstanbul'da ilginç bir soygun olayı yaşandı. Kadıköy'de 2 hırsız bir binanın otoparkında olan motosikleti tam 20 saniye içinde çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.

Herşey 20 saniye içinde olup bitti. 2 hırsız, kaş ile göz arasında çalıp kaçtı.



Görenleri hayrete düşüren soygun İstanbul Kadıköy'de yaşandı.



2 hırsız Kadıköy-Kozyatağı Mahallesi Forsa sokakta bulunan bir apartmanın otoparkını önceden gözüne kestirdi.



Çevreyi kolaçan eden hırsızlar soygun için harekete geçti. Hedeflerinde ise apartmanın otoparkında duran motosiklet vardı.



Bahçe kapısından içeriye giren hırsızlar, otoparkın bulunduğu kısma yöneldi. Ellerini çabuk tutan hırsızlar, motosikleti 20 saniye içinde olduğu yerden alıp kaçtı.



O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



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