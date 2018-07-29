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Herşey bir anda oldu

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşındı. Evinde dedesiyle birlikte televizyon izleyen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser adlı çocuk, başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Herşey bir anda oldu

Dedesiyle birlikte evde televizyon seyrediyordu. Bir an da kanlar içinde yere yığıldı. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Derhal hastaneye kaldırıldı tedavi altına alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Akıllara durgunluk veren olay Gaziantep'te yaşandı. 11 Yaşındaki Mehmet Emin Keser, Mevlana Mahallesindeki evlerinde dedesiyle birilkte televizyon izliyordu.

Küçük çocuk aniden yere yığıldı. Dedesi ne olduğunu anlamaya çalışırken torununun başından akan kanı fark etti. 11 yaşındaki Mehmet Emin, hemen Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede başına mermi isabet ettiği belirlenen çocuk ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye sevk edildi.

Evinde başına maganda kurşunu isabet eden küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken eömniyet güçleri de derinlemesine bir soruşturma başlattı.

İl emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda M.Y'yi adlı bir zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Herkes Mehmet Emin'in yaşam mücadelesinden zaferle çıkması için dua ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Antep #maganda
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