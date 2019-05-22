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Hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade etti

Aydın'da mimarlık yapan Cemre Şahin, hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını bankayı uyararak geri verdi.

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade etti

Aydın'da bir kadın, hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını bankayla iletişime geçerek hesabından aldırdı.

Kentte mimarlık yapan Cemre Şahin, hesabındaki bir miktar altını başka bir bankadaki hesabına transfer etti. Yaptığı kontrolde banka hesabında 706 gram altının fazla olduğunu fark eden Şahin, durumu bildirdiği iki bankadan hesaplarda yanlışlık olmadığı yanıtını aldı.

Şahin'in bankalara dilekçe vermesinin ardından hata yapan banka Şahin'in hesabından altını aldı.

Cemre Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir şey yaşadığı için şaşırdığını söyledi.

Altının kendisine ait iki hesap arasında transfer edildiği için bankaların bunu fark edemediğini düşündüğünü dile getiren Şahin,"Dekontları bankaya gönderdim. 'Bakın böyle bir para var. Gerçekten de benim değil.' dedim. Sistemsel olarak görülemeyen bir şey var demek ki. Dolayısıyla uğraşmak durumunda kaldık. Altının miktarı önemli değil, bir gram altın dahi olsa uğraşmamız, iade etmemiz gerekirdi. İçimize sinmeyen bir durumdu. Dolayısıyla inancımız gereği, karakterimiz gereği uygun değildi. O yüzden verdik." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın
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