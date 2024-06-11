Heybeliada Ruhban Okulu'nun mezun olanlarının ortak yönleri? O okuldan kimler mezun oldu?

İzmir'i işgal eden Yunan askerlerine "Türk kanı için" diyen İzmir Metropoliti Hrisostomos bu okuldan yetişti. Kıbrıs'ta Türk katliamı yapan Makarios da yine Ak Parti iktidarının açmak istediği Heybeliada Ruhban Okulu'ndan mezun oldu.

Öyle bir okul ki yeri geldi Amerika Senatosu'nun gündemi oldu. Yeri geldi ABD Başkanları Türk hükümetine açılması için baskı yaptı. Peki neydi Heybeliada Ruhban Okulu'nu bu denli önemli kılan? İşte bu sorunun yanıtı Türk tarihinin mücadele dolu yıllarında gizli.



Fener Rum Patrikhanesinin kontrolünde olup, Türkiye Cumhuriyetinin denetimine girmek istemeyen, sonrasında da kapanan Ruhban Okulu'nun mezunları oldukça dikkat çekici.



Milli mücadele yıllarıydı. Anadolu'da düşmana karşı amansız bir mücadele verilirken Ruhban okulundan mezun olan Papazlar, işgalci kuvvetlerin yanında tavır almışlardı.



Ruhban okulundan mezun olduktan sonra Türkiye'deki kiliselerde görev alan papazlar, işgalci Yunan ordusunu "Türk kanı için" diyerek kutsamışlardı. O isimlerden biri de...



Türkiye'nin denetiminde olmayan Ruhban Okulunun, Türkiye'ye yönelik düşman faaliyetlerine devam edebileceğini söyleyen Profesör Doktor Salim Gökçen, Ruhban Okulunun kesinlikle Fener Rum Kilisesinin kurallarınca açılmaması gerektiğini belirtti.



