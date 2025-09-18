Heyelan riski nedeniyle 2 bina boşaltıldı! Artvin’in Hopa ilçesinde etkili yağış korkuttu

Artvin’in Hopa ilçesinde etkili yağış sonrası istinat duvarı çöktü. Heyelan riski taşıyan 2 bina tahliye edilirken, bina sakinleri kaymakamlık tarafından misafirhanelere yerleştirildi.

Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan yağış heyelan riskini beraberinde getirdi. Kuledibi Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın yanındaki istinat duvarı çöktü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, çökmenin yaşandığı binanın yanı sıra aynı bölgede bulunan bir başka binada da heyelan riski tespit edildi.

Ekipler, riskli iki binanın tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye edilen bina sakinleri, kaymakamlık tarafından misafirhanelere yerleştirildi.

Bu arada, polis ekipleri bölgede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

heyelan artvin
