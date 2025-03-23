Hibrit tohum ve gıda güvenliği: Tohumcular AR-GE çalışmalarına devam ediyor

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, hibrit tohumun gıda güvenliği açısından önemine dikkat çekti. Gençer, tarımda en önemli unsur olan tohum üretiminde Türkiye’nin sektördeki atılımlarını ve araştırma-geliştirme çalışmalarına verdiği önemi vurguladı.

Gençer, sektörün özellikle 2022 yılından itibaren net ihracatçı konumuna geçtiğini belirterek, “Ülkemiz, 300 milyon doların üzerinde ihracatla net dış ticaret fazlası veren bir konumda.” ifadelerini kullandı.

Sektördeki araştırma geliştirme çalışmalarına da değinen Gençer, tohumculuk çalışmalarının titizlikle yapıldığını belirterek, “Biz tohumcular, gıda güvenliğini tehlikeye atmamak için AR-GE ve ıslah çalışmalarına hiç durmadan devam ediyoruz. Hiçbir ihmal olmadan bu süreci çok iyi takip ediyoruz.” dedi.

Gençer ayrıca, hibrit tohumun genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) karıştırıldığını ve bu konuda yanlış anlamalar olduğunu belirterek, “GDO her haliyle yasaktır. Hibrit tohum, melez tohumdur ve ata tohumuna göre 10 kat daha fazla verim elde ediyoruz.” diye konuştu.

Gençer, 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Dünya Tohumculuk Kongresi’nin de duyurusunu yaptı. Kongreye dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2 bin katılım bekleniyor.