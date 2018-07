Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) gelenekselleşen yaz kampı, bu sene İzmir-Dikili’de yapılacak. 11 Ağustos’ta başlayacak ve 5 gün sürecek kampa çeşitli illerden yüzlerce üniversite öğrencisi katılacak.

Bu kampta bireysellik yok. Bu kampta rehavet yok. Gençler, TGB kampında atölyelerle yeteneklerini geliştirecek, grup çalışmalarıyla yaratacılığını zorlayacak.Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) gelenekselleşen yaz kampı, bu sene İzmir-Dikili’de yapılacak. 11 Ağustos’ta başlayacak ve 5 gün sürecek kampa çeşitli illerden yüzlerce üniversite öğrencisi katılacak.TGB’nin kampı bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenmeyi, tartışmayı, yaratıcılığı ve üretmeyi amaçlıyor. Amaçlanan konulardan bir diğeri de yapılan spor müsabakaları ve oynanan oyunlarla ekip ruhunu ve ikna yeteneğini geliştirmek.Kampta gençlerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini ortaya çıkaracak 8 farklı atölye bulunuyor. Gazetecilik, Müzik, Jeet Kune do, Yaratıcı okuma, Tiyatro, Karikatür-resim, Fotoğrafçılık ve Halk Oyunlarından oluşan atölyelerde eğitim konunun uzmanlarınca verilecek.Yemek hazırlığından temizliğe kadar her türlü işin birlikte yapıldığı geleneksel TGB kampında aynı zamanda kampın her günü spor faaliyleri düzenli olarak yapılacak.Güne sabah sporuyla erken başlayacak olan gençler, fotoğrafçılıktan halk oyunlarına, Jeet Kune Do'dan yaratıcı dramaya kadar birçok atölyede faaliyet gösterecek. Gazetecilik atölyesi ile beraber fikirler üreten, tartışan gençler ritim atölyesi ile yaratıcılığını geliştirecek, halk oyunları ile bir yandan öğrenirken bir yandan da eğlenecek.Kampa üniversite öğrencisi olan her genç katılabiliyor. TGB’nin sitesinden verdiği bilgiye göre kampa katılmak veya TGB’ye destekte bulunmak için bu numarayı arayabilirsiniz: 0 554 666 39 48