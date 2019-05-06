banner1005
Şehit Ercan Can son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ercan Can son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da feci kazalar! Trafik felç
İstanbul'da feci kazalar! Trafik felç
Hatırla, bugün 17.00'de
Hatırla, bugün 17.00'de
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Hıdırellez ateşi yandı

Türkiye'nin Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Edirne'de ise geçmişi 400 yıl öncesine uzanan Kakava ateşi yakıldı.

Hıdırellez ateşi yandı

Ateşler yakıldı, dilekler tutuldu. 

Türkiye'nin dört bir yanında hıdırellez coşkusu yaşandı.

Burası Balıkesir. Vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları ise çakıl taşlarıyla beraber suya attı.

Edirne'de ise Kakava şenlikleri vardı. Üç bayram Kakava, Hıdrellez ve Ramazan  birarada  kutlandı.

Bin 400 yıllık bir gelenek Kakava'da binlerce katılımcı sağanağa rağmen dev ateş etrafında dans etti. 

Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları da adeta birbiriyle yarıştı.

Kakava kutlamaları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında devam edecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #edirne
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.