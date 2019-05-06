Türkiye'nin Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Edirne'de ise geçmişi 400 yıl öncesine uzanan Kakava ateşi yakıldı.

Ateşler yakıldı, dilekler tutuldu.



Türkiye'nin dört bir yanında hıdırellez coşkusu yaşandı.



Burası Balıkesir. Vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları ise çakıl taşlarıyla beraber suya attı.



Edirne'de ise Kakava şenlikleri vardı. Üç bayram Kakava, Hıdrellez ve Ramazan birarada kutlandı.



Bin 400 yıllık bir gelenek Kakava'da binlerce katılımcı sağanağa rağmen dev ateş etrafında dans etti.



Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları da adeta birbiriyle yarıştı.



Kakava kutlamaları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında devam edecek.





ulusal.com.tr