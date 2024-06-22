Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Kanser tedavisi gören Paul’un ülkesinde vefat ettiği öğrenildi.

Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?Spor
# hindistan
Çok Okunanlar
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı
Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı
Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?
Öne Çıkanlar Avrupa'da Hizbullah alarmı! Nasrallah korku saldı! Avrupa'da Hizbullah alarmı! Nasrallah korku saldı! Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı