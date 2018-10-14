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"Hırsız Kapanı-4" operasyonları'nda 3 bin 135 kişi...

Türkiye genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 bin 135 kişi yakalandı.

"Hırsız Kapanı-4" operasyonları'nda 3 bin 135 kişi...

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, "Hırsız Kapanı-4" operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 6 bin 199 ikamette yapılan aramada, adam öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyușturucu madde ticareti, cinsel suçlar olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 3 bin 135 kişi yakalandı.

Adli mercilere sevk edilenler arasında, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 733 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 326 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 92 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 34 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi olmak üzere bin 193 hükümlü ve haklarında yakalama kararı bulunan bin 942 kişi yer aldı.

Operasyonlarda, ruhsatsız 6 tabanca, 33 av tüfeği, 341 mermi, kurusıkı 7 tabanca, 3 kilo 793 gram uyuşturucu, 2 bin 380 paket kaçak sigara ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hırsız kapanı #operasyonlar #türkiye
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