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Hırsızlar güvenlik kameralarından kaçamadı

Hırsızlar güvenlik kameralarından kaçamadı. İstanbul Zeytinburnu'nda sandalyeye asılı paltodan cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı. Avcılar'daki bir kafede ise cep telefonu hırsızlığı kamera kayıtlarına yansıdı.

Hırsızlar güvenlik kameralarından kaçamadı

Arkasındaki cekete uzandı cebindeki telefonu çaldı. Ve bunu yaparken öyle rahattı ki elini kolunu sallaya sallaya lokantadan ayrıldı.

Hırsızlık İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler, 17 Ocak'ta Haseki Tramvay durağında hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Lübnan uyruklu olduğu öğrenilen zanlının üst araması yapıldı. Üzerinden başkasına ait cep telefonu çıktı.

Lokantadaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin arka masasında oturan kişinin sandalyeye astığı paltosundan cep telefonu çalma anlarına ulaştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Burası da İstanbul'da bir internet kafe. Bu kez semt Avcılar... Bir kişi rahat tavırlarıyla masadaki telefonu alıp kayıplara karıştı...

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bir internet kafeden cep telefonu çalınması olayıyla ilgili yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Zeytinburnu
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