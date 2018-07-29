İstanbul'da Sultangazi'de soygun için lokantaya giren 4 hırsız umduğunu değil, bulduğunu çaldı. Lokanta kasasında para bulamayan hırsızlar, başka bir çekmecede bulduğu 6 lirayı alarak kayıplara karıştı. Polis adam başı 1,5 lira ile yetinmek zorunda kalan silahlı hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Silah ile birlikte soyguna geldiler, umduklarını değil, bulduklarını çalıp gittiler.



Traji komik hırsızlık olayı İstanbul Sultangazi'de yaşandı.



Gece saat 02.40 sıralarında balık lokantasına giren 4 kişi bir süre içeriyi gözetledi.



Lokantanın kapalı olduğunu gören hırsızlar, güvenlik kameraların kablosunu keserek etkisiz hale getirdi. En azından onlar öyle zanetti.



Lokantanın kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar bir süre etrafı kolaçan etti. Hırsızlardan biri vakit kaybetmeden kasanın bulunuduğu alana yöneldi. Kasayı açtı, ancak aradığını bulamadı.



Alt çekmecelere de bakan hırsızlar bozuk 6 lirayı çalıp kayıplara karıştı. O anlar lokantanın içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Polis adam başı 1,5 lira ile yetinmek zorunda kalan silahlı hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



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