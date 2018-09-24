Kırıkkale'de bir kadın, hırsızlık amacıyla evine girdiği tahmin edilen kişi tarafından rehin alındı. İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da olay yerine geldi. Kadını rehin alan kişiyi ikna çalışması sürüyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın üst katında oturan Mihriban Ö'nün komşuları, evden gelen yardım çığlıkları üzerine polisi aradı.



Polis ekipleri, hırsızlık amacıyla eve girdiğini tahmin ettikleri kişinin, Mihriban Ö'yü bıçak tehdidiyle rehin aldığını belirledi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da olay yerine geldi. Kadını rehin alan kişiyi ikna çalışması sürüyor.

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