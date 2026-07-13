Hırsızlık planı yarım kaldı! Meyve bıçağıyla kapıyı açmaya çalışan 3 kadın yakalandı

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların, bir apartmana hırsızlık amacıyla şüpheli şahısların girdiği yönünde ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri sevk edildi.

9'UNCU KATTA MEYVE BIÇAKLI SUÇÜSTÜ

Binaya giren Yunus Timleri, katlarda yaptıkları incelemeler sırasında şüphelilerle karşılaştı. Ekipler, apartmanın 9'uncu katında yer alan bir dairenin kapısını meyve bıçağı ile açmaya çalışan G.Ç., Y.Y. ve D.Ç. isimli üç kadını suçüstü yakalayarak anında gözaltına aldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan G.Ç., Y.Y. ve D.Ç., işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin geçmişe yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarında, daha önce de çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.