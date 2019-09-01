Tanrıverdi Akbulut adlı vatandaşın arabası 4 yıl önce Kocaeli'nin Gebze'de çalındı. Hırsızların şasi ve plakasını değiştirdiği araç 4 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Tam 4 yıl önce arabasını çaldırdı. Umudunu kestiği aracı bulunca da çocuklar gibi sevindi.Hırsızlık olayı 2015 yılında Kocaeli'de yaşandıu. Emekli şoför Tanrıverdi Akbulut'un arabası, park ettiği otoparktan çalındı. Büyük üzüntü yaşayan vatandaş durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. Araç hiç bir eyrde bulunamadı. Takii 4 yıl sonrasına kadar.Arabası çalındıktan bir yıl sonra Iğdır’a yerleşen Akbulut, aracından umudunu keseli çok olmuştu. Ancak emniyetten gelen haberle ne yapacağını şaşırdı.Hırsızlık şebekesi aracın şase numarasından plakası ve ruhsatına kadar herşeyini değiştirmişti. Otomobil hırsızlarına karşı kararlı mücadele yürüten emniyet güçleri, vatandaşın canını yakan bir şebekeyi daha çökertti. Hırsızların sahte evraklarla aracı 4 yıl kullandıkları ortaya çıktı.Emniyet müdürlüğüne giderek aracını teslim alan vatandaş, İçişleri Bakanı ve emniyet güçlerine teşekkür etti.Ümidini kestiği aracına kavuşan Tanrıverdi, aracıyla evinin yolunu tuttu.