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Hırsızlık şüphelisi kardeşler kovalama sonrası yakalandı

Konya'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları şüphesiyle aranan iki kardeş, kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kardeşler kovalama sonrası yakalandı

 Konya'da plakasının bir bölümü çamurla kapatılmış kamyonetle polisten kaçan hırsızlık şüphelisi iki kardeş, kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki inşaatlarda hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerde inceleme yapan ve güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Aykut S. ve kardeşi Yunus S. olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, Kelebekler Vadisi civarında, plakasının bir bölümü çamurla kapatılmış 42 GD 260 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda Buhara Mahallesi Büyükkeçeciler Sokak'ta yakalandı.
Araçtakilerin, aranan hırsızlık şüphelileri Aykut ve Yunus S. olduğu belirlendi.
Kamyonetin kasasında yaklaşık 100 kilogram iskele demiri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Aykut S, polise, "Benim suçum günahım yok. Ben sadece yanında arabayı kullandım. Cezaevinden yeni çıktığım için korktum kaçtım." dedi.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülün zanlılardan Yunus S'nin 5, ağabeyi Aykut S'nin ise 6 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu, ayrıca Aykut S'nin cezaevinden yaklaşık bir hafta önce çıktığı belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüpheli #polis #kovalamaca #Konya #Hırsız
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