Adana'da güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen bisiklet hırsızlığı şüphelisi, olay günü başında bulunan şapkayla sokakta gezdiği sırada polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'ndeki kasaptan alışveriş yapmaya giden Ahmet A. (44), bisikletini iş yerinin önüne bırakıp içeri girdi.



Ahmet A, bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Görüntüden başında şapka bulunan kişinin bisikleti çaldığını belirleyen ekip, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Ekip, şüpheliyi olay günü başında bulunan şapkayla sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.



Zanlı Osman H'nin (26) ifadesinde bisikleti tanımadığı bir kişiye 60 liraya sattığını söylediği iddia edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.