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Hırsızlık şüphelisini "tükürüğü" yakalattı

Adana’da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, camı kırmak için kullandığı bujiden alınan tükürük örneği sayesinde yakalandı

Hırsızlık şüphelisini "tükürüğü" yakalattı

Adana’da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, camı kırmak için kullandığı bujiden alınan tükürük örneği sayesinde tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde park halindeki otomobilden, içinde 2 bin lira ve cep telefonu bulunan bir kadın çantasının çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, araç sahibinin düğün fotoğrafı çekimi yaptıran bir tanıdıklarına eşlik etmek için uzaklaştığı sırada şüphelinin buji atarak otomobilin camını kırdığını belirledi. Yapılan incelemede, zanlının cam kırılırken daha az ses çıkarması ve darbenin etkisini artırmak amacıyla bir süre bujiyi ağzında ısıttığı tespit edildi.

Şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, net görüntü elde edememesi üzerine bujiden biyolojik delil topladı. 

Polis, bujiden aldığı tükürük örneği sayesinde hırsızlığı Cem G’nin (38) gerçekleştirdiğini belirledi.

Daha önce aynı yöntemle hırsızlık yaptığı iddia edilen Cem G, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Cem G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hırsız #adana #tükürük #polis #gözaltı #buji
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