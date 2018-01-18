Muğla'da, kayınvalidesinin aracıyla hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, aracın lastik izlerinden yola çıkılarak yakayı ele verdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinden hurda malzeme çalarak kaçan kişi, aracın lastik izleri takip edilerek yakalandı.



Bir iş yerine ait depodan 6 bin lira değerinde hurda malzeme çalındığının bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.



Bölgede yapılan çalışmada depo alanında bir aracın lastik izlerini tespit eden ekipler, kamera görüntülerini de incelemeye alarak, hırsızlık için 09 LL 747 plakalı kamyonetin kullanıldığını belirledi.



Aracın sahibi olan H.H. isimli kadının sürücü belgesinin olmadığını tespit eden polis ekipleri, kamyoneti kadının damadı S.D'nin kullandığını ve şahsın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğunu, 3 ay önce hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden de denetimli serbestlik uygulamasıyla salıverildiğini ortaya çıkardı.



Fethiye ilçesinde yakalanarak kent merkezine getirilen S.D, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.