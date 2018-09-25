banner997
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
"Rus Avangardı" sanatseverlerle buluşacak
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor
Ticaret savaşları asıl şimdi başlıyor

Hırsızlık zanlısı kadın firari hükümlü çıktı

Adana'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 aylık hamile kadın tutuklandı.

Hırsızlık zanlısı kadın firari hükümlü çıktı

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında D.A'ya ait daireden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi.

D.A'nın polislere, evinin kapısını kapatıp kilitlemeden ayrıldığını, yaklaşık 4 saat sonra döndüğünde ise yatak odasını dağınık halde gördüğünü, burada sakladığı altın 6 yüzük, iki künye, iki kolye, 3 çift küpe ve pırlanta yüzüğünü yerinde bulamadığını söylediği öğrenildi.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, şüpheli gördüğü iki kadından birinin Ankara, Hatay ve Adana'da benzer suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan A.K. (23) olduğunu tespit etti.
Şüpheli kadın, ekiplerin çalışması sonucu olay yerinin yakınında yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve 3 aylık hamile olduğu belirlenen  kadın, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #ankara #hatay #hırsızlık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.