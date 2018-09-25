Adana'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 aylık hamile kadın tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında D.A'ya ait daireden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi.



D.A'nın polislere, evinin kapısını kapatıp kilitlemeden ayrıldığını, yaklaşık 4 saat sonra döndüğünde ise yatak odasını dağınık halde gördüğünü, burada sakladığı altın 6 yüzük, iki künye, iki kolye, 3 çift küpe ve pırlanta yüzüğünü yerinde bulamadığını söylediği öğrenildi.



Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, şüpheli gördüğü iki kadından birinin Ankara, Hatay ve Adana'da benzer suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan A.K. (23) olduğunu tespit etti.

Şüpheli kadın, ekiplerin çalışması sonucu olay yerinin yakınında yakalandı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve 3 aylık hamile olduğu belirlenen kadın, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.



Hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.