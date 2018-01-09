Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir tırdan mazot çaldığı iddia edilen kişi, motosikletinin çalınması nedeniyle polise başvurunca yakalandı

Kırıkhan ilçesinde bir tırdan mazot çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde bir tırdan mazot çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin Suriye uyruklu F.N. olduğunu belirledi.



Bu süreçte emniyete gelerek motosikletinin çalındığı ihbarında bulunan kişinin F.N. olduğunu fark eden ekipler zanlıyı gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.