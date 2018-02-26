26 Şubat 1992'de Ermenistan'a bağlı güçler, Hocalı kasabasında 613 kişiyi vahşice katletmişti. 26 yıl sonra o büyük acı unutulmadı. Denizli'de anma töreni yapıldı.

Bundan tam 26 yıl önce Ermeni güçleri Hocalı’da 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi vahşice katletmişti.Hocalı katliamının yıl dönümünde, Denizli’de anma töreni yapıldı. Azerbaycan ve Türk bayrakları birlikte dalgalandırıldı.Hocalı Şehitler Parkı’nda yapılan törende önce anıta çelenk konuldu. Ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşımız okundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, dünyaya seslendi.