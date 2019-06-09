Honamlı yörükleri Isparta'daki Sindel Yaylası'na çıktı. 19'uncu Geleneksel Yörük Şenliğinde 7'den 70'e bir araya gelen Yörükler, kadim kültürü genç kuşaklara emanet etti.

Çadırlar kuruldu, dumanlar tüttü. Yörükler şenlik için Anamas Dağı'na çıktı.



Isparta Sindel Yaylası'na çıkan Honamlı Yörükleri, geleneksel şölenin 19'uncusunu düzenledi. Şenlik renkli anlara sahne oldu.



Genci yaşlısı tüm yörükler şenlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Gençler atalarıyla buluştu, eski kuşaklar özlem giderdi. Kadim kültür yeni nesillere emanet edildi.



Sazlar çalındı, tüküler söylendi. Yayla yörüklerin neşeli sesleri ile yankılandı.



Şenlikte yemek de hep beraber yendi. Yörük kadınları misafirlere ikram edebilmek için geleneksel tuluk ayranı yaptı.



Honamlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Toros şenliğin önemini Ulusal Kanal'a anlattı.



Toros, Atatürk'ün yörükler için söylediklerini hatırlattı "Cumhuriyetin savunucusuyuz" dedi.





ulusal.com.tr