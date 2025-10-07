Hopa açıklarında korkutan anlar: Patlayıcı yüklü insansız deniz aracı imha edildi

Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından tespit edilen insansız deniz aracı, büyük bir paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, açık denizde avlanan balıkçılar, deniz yüzeyinde sürüklenen şüpheli bir nesneyi fark ederek durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan güvenlik ekipleri, söz konusu aracın patlayıcı madde yüklü olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Olası bir tehlikeye karşı Hopa ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ KUVVETLERİ ORTAK OPERASYON YAPTI

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, bölgeyi tamamen güvenlik çemberine aldı. Denizdeki riskli cisim, uzaktan yapılan incelemelerle “insansız deniz aracı (İDA)” olarak tanımlandı. Uzman ekipler, aracın yüksek patlayıcı madde taşıyor olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Tehlikenin boyutu nedeniyle bölgeye SAT komandoları (Sualtı Taarruz Timleri) sevk edildi. Komandolar, bölgedeki riskin artmaması için özel ekipmanlarla kontrollü imha hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan incelemelerin ardından SAT komandoları deniz aracını kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Patlamanın ardından deniz yüzeyinde kısa süreli dalga ve duman yükselirken, şiddetli patlama sesi Hopa merkezinin yanı sıra Arhavi ilçesinden de duyuldu. Operasyonun ardından bölge yeniden taranarak güvenlik kontrolü yapıldı. Patlamadan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.