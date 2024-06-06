Horoz dövüştürenlere baskın!

Operasyon, Kırşehir'de gerçekleştirildi. Polis ekipleri horoz dövüştürülen adreslere baskın düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Horoz dövüştürenlere baskın!
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgiye göre bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iş yerinin deposunda horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen İ.A.K. ve izleyen 35 kişi suçüstü yakalandı. Adreste dövüştürüldüğü belirlenen 4'ü yaralı olmak üzere toplam 15 Hint horozuna el konuldu. Operasyonda ayrıca horoz dövüşünde kullanılan etrafı çevrili ring, seyredenlerin oturması için hazırlanmış tribün, horozları tartmakta kullanılan 1 tartı ve horoz kafesleri de ele geçirildi. İ.A.K. ile horoz dövüşü izleyen 36 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


El konulan 15 Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# horoz # horoz dövüşü
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